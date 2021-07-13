Спустили урок

По российскому образованию нанесен патриотический залп: теперь школьников будут учить любви к РФ на обязательной основе.

После долгих доработок приняты новые Федеральные государственные образовательные стандарты для начального и основного общего образования. В них впервые (а ФГОС — это закон) за много лет прямо предусмотрено патриотическое воспитание. Но и помимо того, немало интересного.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Доработали!

ФГОС должны содержать требования к содержанию образования, его результатам и условиям образовательного процесса. Согласно закону об образовании, они должны регулярно обновляться. Предыдущая, вторая версия стандартов, была принята в 2009-м (для начальной школы), 2010-м (для средней) и 2012-м (для старшей школы). Их критиковали, в том числе за то, что они содержат много требований, но не прописывают конкретного предметного содержания — то есть той самой пресловутой «школьной программы», про которую принято спрашивать: изучают ли сейчас голосемянные, или «Муму», или производство серной кислоты. Предыдущий стандарт прописывал все это в прилагаемых к нему примерных общих образовательных программах, где по каким-то предметам (например, по литературе) была возможна даже некоторая вариативность.

В марте 2019 года президент Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу пересмотреть ФГОС; основным направлением пересмотра была названа конкретизация предметного содержания; завершить работу надо было к началу 2020 года. Проекты стандартов были вынесены на общественное обсуждение и подверглись серьезной критике.

В ноябре 2019-го Российская академия образования представила в Минпрос результаты своей экспертизы, которую выполнил совет РАО в составе более 300 человек. Всего — около 500 замечаний к проекту. Сложность ситуации в том, что не принять его было нельзя, потому что тогда провалили бы поручение президента, а принять — невозможно, уж очень сырым оказался документ. В результате Минпрос в конце 2019 года одобрил проект с требованием его доработки. Министр просвещения Ольга Васильева ушла в отставку (а теперь возглавила РАО), а новый министр Сергей Кравцов приостановил работу над проектами ФГОС, и она была закончена только сейчас.

Теперь новые стандарты опубликованы, и можно увидеть, насколько «шагнула вперед» педагогическая мысль за прошедшее десятилетие.

Вступительная часть приказа Минпроса об утверждении ФГОС говорит о «формировании российской гражданской идентичности обучающихся», «системных знаний о месте Российской Федерации в мире» и «представлений о современной России, устремленной в будущее».

И вот как выглядит эта РФ будущего.

В ней федеральные стандарты гарантируют «личностное развитие обучающихся, в том числе гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание, ценность научного познания».

Патриотического воспитания в стандартах ранее не было — это что-то из нашего пионерского детства. Я еще помню, как мои одноклассники из вполне обычной школы в рабочем районе Новосибирска в середине восьмидесятых использовали слова «патриот» или «патриотка» в презрительном контексте. Оно означало: «тот или та, кто во всем слушается властей и выполняет любую глупость, которую велят сделать»,

«ну и они пошли весь этот мусор с участка убирать, как патриоты».

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Нас тогда довольно долго надо было воспитывать, чтобы выработать такую резистентность к понятию, которое предполагает, по Толстому, «скрытую теплоту». Патриотизм в моем детстве насаждался безо всякой теплоты, прямо и безыскусно: СССР — оплот мира и родина слонов, кругом враждебное окружение, ваш долг — отдать жизнь за Родину, как пионеры-герои (портреты на стенах), сделать это придется скоро, потому что ястребы войны не спят, американская военщина бряцает оружием, на каждого из нас заготовлено по сто тридцать тонн взрывчатки (в цифрах могу ошибаться). Так что, засунь свое мнение себе в карман («мала еще свое мнение иметь») и отправляйся маршировать на НВП и собирать-разбирать автомат Калашникова.

Стали ли мы от этого больше любить Родину? Трудно сказать за все поколение: многие мои друзья еще в девяностые уехали, потому что хотели заниматься наукой, а Родине оказались не нужны ни наука, ни ученые. Другие уехали в последние десять лет, потому что увидели, как Родина зашла в исторический тупик.

Я же быстро научилась пропускать эту казенную барабанную дробь мимо ушей. Приглашенные ветераны — отдельно, а собственный дед — отдельно. Классные часы про «хлеб — всему голова» — отдельно, а поля с пшеницей и васильками — отдельно. Стихи и песни про Родину — в одном измерении, а тимофеевка и кузнечики на лугу — в другом. Все это существовало в параллельных мирах и никогда не пересекалось. Только иногда одно измерение могло вдруг прорваться в другое, когда на уроке листаешь внепрограммного тогда Блока, слушая, как учитель вещает что-то про соцреализм — и вдруг: «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые — как слезы первые любви». Но патриотично ли?

Впрочем, что в себя включает патриотическое сейчас, в стандартах особо не объясняется.

Традиционные ценности

В тексте стандарта выделяются разные типы результатов, достигаемых образованием: личностные, метапредметные и предметные. Метапредметные — это, в целом, умение учиться, а предметные связаны с освоением конкретных дисциплин. А личностные, естественно, — с воспитанием личности. Это воспитание, согласно ФГОС, должно быть гражданским, патриотическим и духовно-нравственным. Первое воспитывает осознание прав и обязанностей, второе — любовь к Родине, третье — усвоение принятых в обществе ценностей.

В стандарте много раз говорится о «традиционных российских социокультурных и духовно-нравственных ценностях, принятых в обществе правилах и нормах поведения» — так много, что уже хочется попросить список традиционных ценностей, чтобы знать, что воспитывать. Скажем, толерантность к инакомыслящим, инаковерующим и инакочувствующим — это духовно-нравственная ценность или нет? Традиционная или не очень?

К сожалению, в современном российском законодательстве конкретизировать «традиционные ценности не очень принято».

Но в тексте ФГОС этот список есть! Он указан в предметном содержании курса «Обществознание». Один из результатов освоения курса, говорит стандарт, — это «умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины)». Отличный список, правда? Но вот уважение к закону — это традиционная ценность или нет? Следует ее воспитывать или не надо? А что означают «нормы морали и нравственности» в рамках «традиционных ценностей»?

Победу чтим, героев помним!

Патриотическое воспитание, согласно ФГОС, это тоже набор хороших слов: «осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране».

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Для того чтобы воспитывать все это в учениках, школа должна иметь не только рабочие программы по предметам, но и рабочую программу воспитательной работы. Довольно легко понять, что войдет в стандартную программу воспитательной работы: все то, что с детства привычно завучу, над чем не надо думать, что тиражируется в десятках типовых воспитательных программах: «Юнармия», классные часы о войне, военно-спортивная игра «Зарница», конкурс рисунков «Победу чтим, героев помним!», конкурс военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», слет юных патриотов «Равнение на Победу», участие во Всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы», организация вставки молодых художников, посвященной Победе, организация тимуровской помощи, проведение районного велопохода памяти Победы… — это я все списываю подряд из первого попавшегося плана патриотической работы одного муниципального района российской глубинки.

Кажется, что я вернулась обратно в свой 8-й класс, в 1984 год, что не было всех этих лет. Как будто история страны закончилась в 1945 году, и кроме той Победы — нечего вспомнить, не за что больше любить свою Родину, ничего хорошего нельзя в ней найти. Изменится ли что-нибудь с принятием ФГОС? Изменится: такие планы станут повсеместно принудительными. Одно хорошо для завучей:

скачать их из интернета просто, а ничего нового и осмысленного требовать вряд ли будут.

Официально утвержденная правда

Главную роль в патриотическом воспитании стандарты отводят предмету «литература». Именно она отвечает за «понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации». Именно формированием гражданственности и патриотизма должны в первую очередь заниматься теперь словесники; работа с текстом и умение его читать и понимать — вторичны.

А для того чтобы словесники не вольничали особо, во ФГОС внесли, наконец, список текстов, который дети должны изучить на уроках литературы с 5 по 9 класс. Была еще инициатива: закрепить конкретные тексты за каждым годом изучения, но учителя очень громко шумели, и приколотить список текстов к конкретным классам не удалось. Но права выбора учитель в значительной степени лишился: скажем, выбрать один рассказ Чехова для изучения он может, а вот из Шукшина — обязан прочитать с детьми два и без вариантов: «Чудика» и «Стеньку Разина».

Интересные глубины открываются и в разделе «Обществознание». Согласно ФГОС, выпускник 9-го класса должен уметь использовать полученные знания для объяснения «опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»».

И если опасность наркомании и необходимость платить налоги практически не вызывают вопросов, то с политикой «сдерживания» не все так ясно: значит ли это, что теперь узаконены политинформации? Значит ли это, что на уроках обществознания до учеников следует доносить «правильную», официально утвержденную трактовку событий? А как быть с противодействием коррупции? С одной стороны, противодействовать ей необходимо, с другой — Фонд борьбы с коррупцией, фильмы которого редкий подросток не смотрел, признан судом экстремистской организацией. А в тексте ФГОС не раз упоминается «активное неприятие идеологии экстремизма и терроризма», которое следует воспитывать в детях.

Наконец, интересный сюрприз поджидает в разделе «История». Первая мировая война — хронологически последнее событие, на котором курс истории в средних классах заканчивается. Весь ХХ век и начало XXI приходится на 10–11 классы. Однако ФГОС от девятиклассников на выходе умения: «устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ — начала ХХI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990 годы, возрождение страны с 2000 годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года)». Здесь перед нами — конспективное изложение краткого курса истории современной России, в котором нет ни репрессий, ни оттепели, ни застоя, где перестройка характеризуется понятиями «распад» и «сложные годы», а нынешнее состояние страны однозначно описано как «возрождение».

Вероятно, этот краткий курс историки должны быстро и поверхностно внушить детям вдобавок к учебной программе — то есть опять-таки, провести с детьми политинформацию. При этом пункт 3 статьи 48 ФЗ-273 (Закона об образовании) однозначно гласит: «Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них».

В общем, стандарт принят, приказ Минпроса подписан, текст ФГОС опубликован на государственных порталах правовой информации. Теперь будут написаны новые программы и новые учебники. На всякий случай почитайте их, когда появятся. И ничему не удивляйтесь.

Ирина Лукьянова, учитель, обозреватель «Новой»

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