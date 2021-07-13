 

Франция оштрафовала Google на €500 млн

13.07.2021, 13:04, Новости дня
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Регулятор оштрафовал компанию за невыполнение “нескольких судебных постановлений, вынесенных в апреле 2020 года”.

Как отмечает Agence France-Presse, штраф выписан за то, что “корпорация не вела должным образом переговоры с издателями прессы о применении смежных прав, о вознаграждении редакторов за использование их контента”.

Контекст:

Google – американская транснациональная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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