 

Столица возглавляет рейтинг регионов Украины по темпам вакцинации – глава Минздрава

13.07.2021, 13:04, Новости дня
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“С начала кампании вакцинации самый высокий уровень охвата прививками на 100 тыс. населения показывает город Киев, их показатель превышает средний по Украине в два раза”, – написал Ляшко.

На втором месте в Украине – Полтавская область с показателем 13 250 доз на 100 тысяч населения, третья – Киевская область, где на такое же количество жителей сделано 13 230 прививок.

“В целом сделано за неделю 563 000 прививок. Это больше всего с начала кампании вакцинации”, – подытожил Ляшко.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2382505898548187

Контекст:

В КГГА сообщили 12 июля, что в Киеве получить прививку от коронавируса можно в Центре вакцинации на Левобережной, а также в мини-прививочных центрах, работающих на выходных, и в пунктах прививок Центров первичной медико-санитарной помощи районов Киева.

Лидер УДАРа, мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян защитить свое здоровье и прививаться, пишет Depo.ua.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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