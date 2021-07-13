У Квитковой и Добрынина родился сын. Первые фото новорожденного

“Наш малыш, наш богатырь! 13.07.2021– лучший день в моей жизни”, – подписал фото Добрынин.

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Публикация от НИКИТА ДОБРЫНИН (@nikitadobrynin)

Квиткова сообщила, что ребенок появился на свет в 09.51.

“Сегодня наши сердца родились заново”, – написала она. Супруги не уточнили, как назвали ребенка.

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Публикация от НИКИТА ДОБРЫНИН (@nikitadobrynin)

Контекст:

Весной 2019 года Никита Добрынин (настоящее имя Влад Вакулович) стал главным героем украинского проекта “Холостяк” на СТБ. В мае 2020 года он женился на победительнице шоу Дарье Квитковой (настоящая фамилия – Матюнина, после свадьбы – Вакулович).

В январе 2021 года пара объявила, что вскоре у них родится сын. 13 июля Квиткова сообщила подписчикам, что накануне вечером у нее отошли воды и она отправилась в роддом.

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