 

У Квитковой и Добрынина родился сын. Первые фото новорожденного

13.07.2021, 13:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Наш малыш, наш богатырь! 13.07.2021– лучший день в моей жизни”, – подписал фото Добрынин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НИКИТА ДОБРЫНИН (@nikitadobrynin)

Квиткова сообщила, что ребенок появился на свет в 09.51.

“Сегодня наши сердца родились заново”, – написала она. Супруги не уточнили, как назвали ребенка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НИКИТА ДОБРЫНИН (@nikitadobrynin)

Контекст:

Весной 2019 года Никита Добрынин (настоящее имя Влад Вакулович) стал главным героем украинского проекта “Холостяк” на СТБ. В мае 2020 года он женился на победительнице шоу Дарье Квитковой (настоящая фамилия – Матюнина, после свадьбы – Вакулович).

В январе 2021 года пара объявила, что вскоре у них родится сын. 13 июля Квиткова сообщила подписчикам, что накануне вечером у нее отошли воды и она отправилась в роддом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.02 / В ВОЗ призвали делиться вакцинами, чтобы спасти мир от COVID-19

14.09 / Российские истребители перехватили три американских самолета над Черным морем

17.07 / Глава ДНР возложил на Киев ответственность за крушение малайзийского Boeing

04.03 / Fox News – уволенный за слово «негр» репортёр NYT рассказал, как издание превращается в КНДР

30.06 / Google удалил рекламу компаний, взимающих плату за регистрацию для голосования

27.06 / Киевская область по одному показателю не соответствует индикаторам “зеленой” зоны

31.05 / “Укравтодор” за прошлый год увеличил убытки в 100 раз

21.08 / Самоизоляцию для пожилых решили отменить в Подмосковье

13.04 / Бузова отказалась от роли ведущей в новом «Дом-2»

28.04 / Вице-премьер Федоров: Когда мы занялись райадминистрациями, моя мама попала под сокращение. Никаких обид

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика