У Квитковой и Добрынина родился сын. Первые фото новорожденного
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Наш малыш, наш богатырь! 13.07.2021– лучший день в моей жизни”, – подписал фото Добрынин.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Квиткова сообщила, что ребенок появился на свет в 09.51.
“Сегодня наши сердца родились заново”, – написала она. Супруги не уточнили, как назвали ребенка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:
Весной 2019 года Никита Добрынин (настоящее имя Влад Вакулович) стал главным героем украинского проекта “Холостяк” на СТБ. В мае 2020 года он женился на победительнице шоу Дарье Квитковой (настоящая фамилия – Матюнина, после свадьбы – Вакулович).
В январе 2021 года пара объявила, что вскоре у них родится сын. 13 июля Квиткова сообщила подписчикам, что накануне вечером у нее отошли воды и она отправилась в роддом.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет