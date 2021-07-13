 

Зеленский заявил, что “решит вопрос” с депутатами Рады, у которых двойное гражданство

13.07.2021, 13:04, Новости дня
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“У нас были в украинском парламенте представители России, это не секрет. Но мы делаем все, чтобы в украинском парламенте были граждане Украины. Я знаю, что в некоторых граждан Украины в парламенте остались другие гражданства. Это не вопрос сегодняшнего форума, но поверьте, мы над этим тоже очень сильно работаем и этот вопрос мы решим. Если они граждане Украины, они должны быть гражданами Украины, а не гражданами нескольких стран и владельцами нескольких паспортов”, – выразил свою позицию Зеленский.

Контекст:

26 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Кабинету Министров, Центральной избирательной комиссии и Службе безопасности Украины в двухмесячный срок проанализировать украинское законодательство по вопросам двойного (множественного) гражданства. СНБО, в частности, предложил легализовать двойное гражданство в Украине, запретив при этом лицам, имеющим паспорта иностранных государств, претендовать на государственные должности и баллотироваться в депутаты. Правительственный законопроект должен быть направлен в Верховную Раду в течение шести месяцев.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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