 

Ученые из США разработали систему для предсказания продолжительности жизни по крови

13.07.2021, 13:00, Разное
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Учёные из Института Бака и Стэнфордского университета в США разработали систему для предсказания продолжительности жизни по анализам крови. Это поможет лучше понимать процессы старения и рассчитывать истинный биологический возраст человека.
В качестве основы для своего нового метода были изучены образцы крови 1001 пациента в возрасте от 8 до 96 лет. Новый проект получил название 1000 Immunomes, а его руководитель доктор Дэвид Фурман пояснил о главных аспектах работы научного состава. Они сконцентрировались на иммунной системе человека, в частности на хеммокине CXCL9. Этот белок является отличным биомаркером иммунного старения, ведь его количество пропорционально старению организма. Взяв за основу данные о составе крови и концентрации в ней нужного элемента, учёные создали алгоритм иммунных часов iAge. Они позволяют спрогнозировать рост белка и, как следствие, снижение естественной защиты организма вплоть до летального исхода. Таким образом исследователи получили весьма точные часы, показывающие предположительную продолжительность жизни конкретного человека.

Помимо CXCL9, новый метод производит доскональную оценку организма, включая состояние сердечно-сосудистой системы. С возрастом она неизменно ослабевает, что также негативно сказывается на здоровье и повышает риск развития серьёзных заболеваний, вплоть до инфаркта или инсульта. Авторы iAge уверены, что их разработка в будущем позволит всего по одному анализу крови определить биологический возраст человека, возможные заболевания, риски развития патологий в организме и точную продолжительность жизни.

Источник: ria.ru



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