 

OnePlus подтвердила выход первого смартфона без Snapdragon Nord 2

13.07.2021, 13:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайская компания OnePlus подтвердила выход смартфона Nord 2. Устройство получит актуальный экран и станет первым аппаратом без процессора Snapdragon.
Бренд Qualcomm Snapdragon является лидером среди производителей однокристальных систем для смартфонов. Однако при всех своих преимуществах он стоит довольно дорого, что влияет на итоговую цену готовых девайсов. Поэтому многие компании стремятся найти разумную альтернативу в виде менее дорогостоящих процессоров других брендов. Так, первый аппарат без Qualcomm уже готова вывести на рынок китайская корпорация OnePlus.

Новинку запланировали представить на конец июля, это будет новое поколение популярной линейки Nord 2. Как сообщают представители OnePlus, платформа MediaTek обеспечивает не менее качественную работу, чем чипсет, установленный в предыдущих сериях устройств. Поэтому аппараты корпорации останутся такими же продуктивными и быстрыми. А за счёт более демократичного ценника руководство надеется повысить уровень глобальных продаж.

Кроме того, подтверждаются в OnePlus и недавние инсайды о применении панели AMOLED. Экран диагональю 6,43 дюйма получит также разрешение Full HD+, скорость обновления изображений в 90 Герц, и сертификат HDR10+. Стоит отметить, что ранее ряд техноблогеров предположили наличие в новинке 50-мегапиксельной камеры от японской Sony. Однако пока эта информация не нашла свое подтверждение. Какими будут полные характеристики первого смартфона OnePlus без Snapdragon, станет известно уже 22 июля, в день официальной презентации.

Источник: www.ixbt.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.05 / В Великобритании возмущены процедурой оглашения завещания принца Филиппа

02.08 / Очередь российских туристов в Абхазию, на фоне роста там случаев заражения коронавирусом

19.03 / Мнение: Письмо: “Превращался в следователя”

09.07 / ВОЗ не телега? – Басня

28.10 / Мнение: Рука Эрдогана в Южной Азии

28.08 / Доживем до «Министерства справедливости»

16.07 / В Тобольске из-за планов поставить поклонный крест разгорелся скандал

17.04 / Почему Высоцкий хотел отказаться от роли Жеглова в “Месте встречи изменить нельзя”

31.10 / На проекте Союзного государства поставили крест: русские и белорусы не хотят жить вместе

05.01 / Чёрная Анна Болейн – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика