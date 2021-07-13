OnePlus подтвердила выход первого смартфона без Snapdragon Nord 2

Китайская компания OnePlus подтвердила выход смартфона Nord 2. Устройство получит актуальный экран и станет первым аппаратом без процессора Snapdragon.

Бренд Qualcomm Snapdragon является лидером среди производителей однокристальных систем для смартфонов. Однако при всех своих преимуществах он стоит довольно дорого, что влияет на итоговую цену готовых девайсов. Поэтому многие компании стремятся найти разумную альтернативу в виде менее дорогостоящих процессоров других брендов. Так, первый аппарат без Qualcomm уже готова вывести на рынок китайская корпорация OnePlus.

Новинку запланировали представить на конец июля, это будет новое поколение популярной линейки Nord 2. Как сообщают представители OnePlus, платформа MediaTek обеспечивает не менее качественную работу, чем чипсет, установленный в предыдущих сериях устройств. Поэтому аппараты корпорации останутся такими же продуктивными и быстрыми. А за счёт более демократичного ценника руководство надеется повысить уровень глобальных продаж.

Кроме того, подтверждаются в OnePlus и недавние инсайды о применении панели AMOLED. Экран диагональю 6,43 дюйма получит также разрешение Full HD+, скорость обновления изображений в 90 Герц, и сертификат HDR10+. Стоит отметить, что ранее ряд техноблогеров предположили наличие в новинке 50-мегапиксельной камеры от японской Sony. Однако пока эта информация не нашла свое подтверждение. Какими будут полные характеристики первого смартфона OnePlus без Snapdragon, станет известно уже 22 июля, в день официальной презентации.

Источник: www.ixbt.com