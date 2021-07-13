 

Кремль прокомментировал подчинение казаков Росгвардии

13.07.2021, 12:54, Новости дня
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Никаких отдельных подразделений казачества в РФ не будет, они будут действовать в составе Росгвардии, это касается отдельных регионов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У Росгвардии хватает, просто есть регионы, где живет много казаков, места коренного проживания казаков, там их будут брать на службу в Росгвардию, они станут гвардейцами, у них будет полная субординация соблюдаться и так далее. Никаких отдельных подразделений казачьих не будет, будет все в составе Росгвардии. И это касается тех регионов, где традиционно много казаков живет», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли Путин поддержал идею Чайки и не сделано ли это потому, что у Росгвардии не хватает сил.

Он отметил, что инициатива не может распространиться по всей стране, потому что не везде есть казаки, они живут только в некоторых регионах.

«Они будут служащими Росгвардии, почему им не выдавать? Они перестанут быть казаками. Они де-юре будут служащими Росгвардии со всеми вытекающими правами и обязанностями», – отметил Песков, отвечая на вопрос, будет ли казакам выдано оружие.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что за ответом на вопрос, будет ли отличаться форма казаков, и другими деталями следует обратиться в Росгвардию.

Ранее полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка сообщил, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею о создании в составе Росгвардии отдельных казачьих подразделений.



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