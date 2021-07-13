Грузинский митрополит обвинил Запад в пропаганде разврата

Митрополит Ванский и Багдадский Антон возложил ответственность на грузинские СМИ и западных послов в пропаганде и поощрении насилия и разврата в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Комментируя смерть оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава, избитого 5 июля противниками ЛГБТ на акции протеста, он обратился к журналистам, сказав, что те «поощряют разврат, пропагандируют насилие».

«На вас ответственность в смерти (оператора)», – сказал духовник.

Митрополит подверг критике аккредитованных в Грузии послов за отношение к акции ЛГБТ.

«Посол (не названный) требовал применить спецтехнику (против противников ЛГБТ). Сидят тут и грозят нам пальцами, сами насильники, – сказал митрополит. – Мозги промывают наркотиками и психотропными лекарствами».

«Посмотрите, что вы пишите против Патриархии. Мы защищаем нашу правду от вашего насилия, поэтому обращаемся к народу. Оскорбляете нашу честь. Зачем вы это делаете?», – продолжил он, эмоционально обращаясь к журналистам.

В этот момент журналист попытался задать дополнительный вопрос. На это духовник сказал: «Пи-пи-пи», заглушив слова журналиста и вошел в храм.

Между тем, грузинская оппозиция, большая часть которой решила бойкотировать заседания парламента, приступила к формированию альтернативного правительства на фоне акций протеста в Грузии из-за смерти оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава, избитого 5 июля противниками ЛГБТ на акции протеста.

Депутат от оппозиционной партии «Лело» Бадри Джапаридзе сообщил во вторник, что «достигнута договоренность выбрать кандидата в премьер-министры и членов альтернативного правительства, а также работать над программными документами».

По его словам, оппозиция работает над вынесением вотума недоверия действующему правительству.

Однако чтобы сделать это, необходимо как минимум 76 голосов из 150, а у оппозиции в целом набирается 66, при этом часть оппозиционеров против подобного развития политических процессов.

Между тем, накануне МВД Грузии распространило предварительные данные следствия, согласно которым Лашкарава мог скончаться в воскресенье не от травм, полученных 5 июля, а от передозировки наркотическими препаратами. Участники акции протестов заявили о недоверии МВД и продолжают выступать на улицах Тбилиси.