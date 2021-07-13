Кузнецова предложила приравнять стаж работы вожатых к педагогическому

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова по итогам посещения Всероссийского детского центра «Океан» и совещания по проблемам кадрового обеспечения лагерей сообщила о необходимости изменения подходов к поддержке вожатых.

«Коллеги высказались за то, чтобы приравнять стаж работы (вожатых) к педагогическому, и к этому вопросу все отнеслись положительно. Вопрос зарплаты… Важно понимать престиж этого дела. Зарплата играет большую роль. Договорились, что неплохо бы ввести дифференцированный подход к оплате труда вожатого. Здесь своими практиками можно обменяться на федеральном уровне и на уровне региональных лагерей», – сказала Кузнецова, слова которой приводятся на сайте «Единой России».

По ее словам, сегодня в РФ наблюдается нехватка вожатых для детских лагерей. В этих условиях, указала она, необходимо сохранить потенциал их подготовки. «Если в 2019 году у нас было 93 тысячи вожатых, мы говорили, что их все равно не хватает. Особенно речь идет о подготовке первой смены. В 2020 году, к сожалению, 37 тысяч вожатых работали», – сообщила детский омбудсмен.

Кузнецова отдельно обратила внимание на проблему подготовки вожатых для работы в условиях инклюзии, когда в повседневные активности включаются дети с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития. «Они (инклюзивные смены) есть во многих лагерях. Здесь практики, которые сегодня есть, – клад, который нужно осмыслить, нужно понимать, как их тиражировать», – отметила Кузнецова, добавив, что этим вопросом занимается Минпросвещения.

Напомним, детский омбудсмен с конца прошлой недели посещает регионы Дальнего Востока. Она уже побывала в Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском крае, где обсудила вопросы поддержки детства с главами регионов, представителями профессионального и родительского сообществ.

Ранее по предложению президента Владимира Путина на съезде «Единой России» Анна Кузнецова была включена в первую пятерку списка партии. Также в общефедеральную часть федерального списка кандидатов вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.