 

Современный сквер появится рядом с прудом на Чертановской улице

13.07.2021, 12:52, Разное
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«Полузаброшенная территория превратится в современный сквер, где смогут проводить время горожане. Это очень масштабный проект, работы уже активно ведутся. Их планируется завершить к концу августа», — сказал Демин.

Как уточнил муниципальный депутат Алексей Лукоянов, о благоустройстве территории попросили местные жители. Проект предварительно обсуждался с ними. «Горожане смогут комфортно проводить время в обновленной зоне отдыха: заниматься спортом, гулять с детьми и просто наслаждаться времяпровождением у пруда», — добавил он.

Специалисты почистят пруд, на территории возле него сделают тротуары, прогулочные дорожки, установят детскую и спортивные площадки, лавочки, часть из них будет под специальными навесами для защиты от солнца или дождя. Для безопасности смонтируют систему видеонаблюдения, появятся парковочные места.



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