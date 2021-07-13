Мнение: «Боевые вылеты Божьей Коровки»

Здравствуйте

Вот такая машинка встретилась в Нормандии.

С виду посмотришь на машинку: маленькая такая Божья Коровка. Абсолютно невинное создание.

Но когда приглядишься поближе, то понимаешь, что не все так просто.

Обратите внимание на ряд наклеек на стекле.

Разум захватили ассоциации:

1. Сразу вспомнились советские самолеты Времен Великой Отечественной Войны, где за каждого уничтоженного противника рисовали Звездочку.

https://zoobusiness.kiev.ua/images/st/hobbi/34/11.jpg

2. Так как машинка (Божья Коровка с фотографии) из Нормандии, то появились ассоциации с «Нормандия Неман», той самой французской эскадрильей, которая с 1942 года дислоцировалась на территории СССР и вместе с советскими летчиками совершила немало славных подвигов на пути Победы над фашизмом.

Залез в интернет, посмотрел, что и у французов каждый сбитый враг отмечался на боку самолета. Только у них правило: делать отметки в виде символов противника (в данном случае в виде немецких крестов).

https://s.fishki.net/upload/users/2021/02/21/1771078/9a01a3bec6c98a7bb138763e7616209e.jpg

3. Вспомнились мирные стада коров, бродящие по Нормандским лугам.

4. Неужели под ангельской личиной маленькой Божьей Коровки кроется такой монстр.

О чем свидетельствуют изображения на фюзеляже Божьей Коровки, показывающие результативности боевых вылетов на местные пастбища.

ТРИ СИЛУЭТА КОРОВЫ – ТРИ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ БОЕВЫХ ВЫЛЕТА.

Видимо, как-то услышав песню «Между Землей и Небом Война» Виктора Цоя, Божья Коровка отнесла себя к Небесному Войску и решила поохотиться на своих Земных Собратьев.

5. Но вдруг все встало на свои места, когда задумался о том, что у каждого из нас холодильник на кухне должен быть обклеен коровками, свинюшками, барашками, курочками и другими символами боевых трофеев. Обклеен так, что пустого места не найти.

Может, именно это хотела сказать Божья Коровка, на которой ее владелец совершил уже столько вылетов в продуктовые магазины, что только по показателю «говядина» уже на ТРИ КОРОВЫ НАБЕЖАЛО.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Подумалось: «А кто не без греха». И это норма жизни.

И норма жизни порабощать маленьких Божьих Коровок и заставлять их участвовать в уничтожении их Земных собратьев. ДА И ВСЕЙ ЗЕМНОЙ ПРИРОДЫ ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ.

Люди не просто хищники, а варвары.

За всю Историю существования человечества внутренние войны иногда сменялись миром.

Но ВОЙНА ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВ ПРИРОДЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЛАСЬ НИКОГДА.

P.P.S. О загубленной фауне Земли Статья ««Сказка про Смелого Воробья который не побоялся сказать правду Самому Жестокому Зверю» в 5 картинках».

Об убиваемой технологиями Природе Статья «Сказка про мамонтенка».

Убежден, что высокотехнологическая машинка, которая зовется ядерным коллайдером, причина: глобального потепления, магнитных аномалий, таяния ледников, озоновых дыр в Антарктиде, уменьшения толщины Земной атмосферы, усиления вулканической активности, причина недавно начавшегося свечения Земли (Земля вообще-то Планета, а не Звезда), различных усиливающихся всюду погодных аномалий, возникновения различных форм мутаций (в том числе коронавируса), причина Болезни Деструкции Живых тел.

Подробно в Статье-каталоге «КОЛЛАЙДЕРЫ И БЕДСТВИЯ ОТ НИХ»

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2012 – 2021 год

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