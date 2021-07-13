Мнение: Темно-белый субъект вооружен и опасен
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Новости толерантного речекряка. Нельзя просто так взять и написать слово на букву Ч. Такие вот 50 оттенков белого.
Комментарии https://twitter.com/HellOnHeels2020/status/1414722708806545412 также немало улыбнули.
Он идентифицирует себя как белый.
Если ты скажешь черный, то это покажется расистским.
Темно-белая привилегия.
В глазах СМИ все подозреваемые должны быть белыми.
Да, единственный способ сказать, что человек совершил преступление, это обвинить в нем белых.
Он подозреваемый, поэтому им пришлось сказать, что он белый.
Экстра-загорелый.
Явный сторонник превосходства белых.
Если это правда, то эта страна становится чертовски смешной!
Еще одна история о том, как довести борьбу с расизмом до полнейшего абсурда.
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Источник: Colonel Cassad
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