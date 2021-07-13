 

Мнение: Время возрождения?

13.07.2021, 12:26, Разное
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Приняты новые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Впервые за много лет ФГОС прямо предусмотрено патриотическое воспитание. Теперь школьников будут учить любви к России по стандартам.

Что такое ФГОС, как разрабатывались и принимались эти самые стандарты можно прочитать здесь.

Самое интересное и грустное в ФГОС, по-моему, в разделе «История».

К окончанию 9 класса школьник должен научится: «устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ — начала ХХI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990 годы, возрождение страны с 2000 годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года)».

Школьникам, выходит,  будут вдалбливать в головы, что сегодня в России – время возрождения?  А в 1988-1999 годах мы оказывается, жили в эпоху «распада» и «сложных годов»? И только…  А между революцией и войной, выходит, было какое-то безвременье, когда в стране вообще ничего не произошло?

Что-то мне жалко школьников… Хорошо хоть, что статьи Путина в школах  не изучают.  Или это только пока?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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