 

Эдриан Броуди и Джорджина Чапман подтвердили свой роман на Каннском кинофестивале

13.07.2021, 12:20, Разное
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Красная дорожка кинофестиваля – это не только звездное модное дефиле, но и идеальное место для публичных заявлений, в том числе относительно личной жизни. Так, на вчерашней премьере нового фильма Уэса Андерсона “Французский вестник. Приложение к газете “Либерти. Канзас ивнинг сан”, которую представили актеры-участники картины – Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Бенисио дель Торо и другие – Эдриан Броуди, который также сыграл в фильме, без слов признался в любви своей возлюбленной.

48-летний актер посетил премьеру вместе с бывшей супругой Харви Вайнштейна, 45-летней Джорджиной Чапман. Влюбленные позировали фотографам, обнимая друг друга и даже поцеловались, не стесняясь камеры, и таким образом подтвердили свой роман.

Отметим, что впервые пара появилась в свете в июне – это произошло в Нью-Йорке на премьере фильма Clean в рамках кинофестиваля Tribeca Film Festival. На показ, который прошел на открытой площадке в Бруклине, Эдриан Броуди, сыгравший одну из главных ролей в картине, пришел со своей возлюбленной – дизайнером марки Marchesa Джорджиной Чапман. Однако тогда они вели себя скромнее и не показывали чувств друг к другу.

Слухи об их романе начались в сентябре 2019 года. Тогда издание The Sun опубликовало новость о том, что бывшая жена продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в насилии и сексуальных домогательствах, Джорджина Чапман спустя два года после скандального развода начала встречаться с актером Эдрианом Броуди, который ранее дружил и сотрудничал с Харви. Первая встреча Джорджины и Эдриана состоялась именно благодаря Харви, но тогда они только познакомились и общение не продолжилось.Эдриан Броуди и Харви Вайнштейн



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