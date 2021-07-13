 

Канны-2021: Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди, Билл Мюррей и другие на премьере фильма Уэса Андерсона

13.07.2021, 12:20, Разное
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Первым фильмом, который вчера показали во Дворце фестивалей и конгрессов, стала отечественная картина “Петровы в гриппе” Кирилла Серебренникова. Днем на красную ковровую дорожку вышла съемочная группа: Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Иван Дорн, Юра Борисов и Юрий Колокольников, которые исполнили в фильме главные роли, и Илья Стюарт, один из продюсеров фильма. А уже ближе к вечеру прошли несколько премьерных показов фильмов на иностранном языке – первой стала новая картина американского режиссера Уэса Андерсона “Французский вестник. Приложение к газете “Либерти. Канзас ивнинг сан” (The French Dispatch). 

Картину представил звездный десант из актеров, сыгравших в фильме Андерсона главные и второстепенные роли: Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Оуэн Уилсон, Билл Мюррей и Эдриан Броуди. Причем Тильда и Эдриан пришли на премьеру с группой поддержки: актрису сопровождала дочь Онор Бирн, а актера – его новая возлюбленная, дизайнер Джорждина Чапман.

Гостями кинопоказа стали члены жюри фестиваля Мэгги Джилленхол и Мелани Лоран, а также другие знаменитости: Оливер Стоун, Мелани Тьерр, группа Sparks, леди Виктория Херви, британский певец Джулиан Перета с возлюбленной Кембри Далтон и многие другие. Также на красной ковровой дорожке появилась российская супермодель Наташи Поли, у которой в этот день был день рождения, – модели исполнилось 36 лет.

В основу сценария нового фильма Уэса легла история, написанная Андерсоном совместно с Романом Копполой, Хьюго Гиннессом и Джейсоном Шварцманом. Картина расскажет о редакции вымышленного американского еженедельного журнала The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, офис которого расположен во Франции. Причем и название журнала, и персонажи редакции и даже город, где разворачивается действие, вымышлены. 

Фильм режиссера, снявшего картину “Отель “Гранд Будапешт” выйдет в прокат в этом году, а его премьера состолась на Каннском кинофестивале. Кстати, кино вошло в основной конкурс и наравне с другими поборется за пальмовую ветвь.



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