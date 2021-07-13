В Хмельницком девушка станцевала на памятнике Героям Небесной сотни

Отмечается, что инцидент произошел 11 июля.

“Девушка танцевала и сидела на памятнике. Мы сделали замечание. Танцовщица сказала, чтобы ее не трогали и ушли, потому что она так “выражает им уважение”, – сообщил автор видео.

Контекст:

По данным прокуратуры, в январе – феврале 2014 года в Киеве во время Революции достоинства погибло 78 митингующих, более 200 человек получили огнестрельные ранения, еще около 1000 протестующих – другие телесные повреждения различной степени тяжести. 20 февраля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко говорил, что во время трагических событий на Майдане 18–20 февраля 2014 года Украина потеряла 107 своих лучших граждан.

Погибших украинцев стали называть героями Небесной сотни.

Памятник Героям Небесной сотни в Хмельницком был открыт 24 августа 2017 года.

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