 

В Хмельницком девушка станцевала на памятнике Героям Небесной сотни

13.07.2021, 12:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отмечается, что инцидент произошел 11 июля.

“Девушка танцевала и сидела на памятнике. Мы сделали замечание. Танцовщица сказала, чтобы ее не трогали и ушли, потому что она так “выражает им уважение”, – сообщил автор видео.

Контекст:

По данным прокуратуры, в январе – феврале 2014 года в Киеве во время Революции достоинства погибло 78 митингующих, более 200 человек получили огнестрельные ранения, еще около 1000 протестующих – другие телесные повреждения различной степени тяжести. 20 февраля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко говорил, что во время трагических событий на Майдане 18–20 февраля 2014 года Украина потеряла 107 своих лучших граждан.

Погибших украинцев стали называть героями Небесной сотни.

Памятник Героям Небесной сотни в Хмельницком был открыт 24 августа 2017 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.04 / Xiaomi запустила в производство новую умную колонку

29.06 / Англия выбила Германию с Евро 2020

28.04 / Ученый заявил о неэффективности введения локдаунов

22.05 / “Стильно”, “Кайф”. Jerry Heil поделилась романтичным луком для свидания

13.03 / Саркисян и Пашинян обсудили возможность проведения досрочных выборов

17.04 / Экс-дипломат: Запрет найма местного персонала заставит посольство США взвыть

06.09 / Иран призвал Европу не подпадать под влияние США

29.06 / USAID отмечает успехи своей работы в странах Азии

28.07 / В Санкт-Петербурге стартовали продажи внедорожников Haval H5

15.03 / У участницы шоу «Пацанки» нашли наркотики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика