 

Тверской суд обязал Германию оплатить восстановление железной дороги в Твери

13.07.2021, 12:10, Разное
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Краснооктябрьский суд Твери удовлетворил иск ОАО РЖД к Правительству Германии в полном объеме, обязав немцев выплатить компенсацию за нанесенный в 40-е годы ущерб в размере $3,2 млрд.

Истец утверждает, что во время Вяземской операции подразделения Вермахта без «явной на то необходимости» подорвали железнодорожные пути сообщения советских войск.

суд обязал Германию оплатить восстановление железной дороги в Твери– Если быть точнее, то это случилось 13 октября 1941 года. Чем была вызвана необходимость уничтожать железную дорогу, если по ней никто не ездил? Куда делся металл? — посетовал на действия немецких войск гендиректор РЖД Олег Белозёров.

Следствие установило, что 14 бойцов 3-го пехотного батальона начали минирование рельсов неустановленным взрывчатым веществом, после чего произвели детонацию. Показания очевидцев помогли определить виновных в подрыве: ими оказались уроженцы западной Украины, Прибалтики, Польши. Все они несли службу в Вермахте.

Руководство РЖД также отметило, что столь позднее решение суда вызвано бюрократическими тонкостями, сложившимися после переименования Калинина в Тверь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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