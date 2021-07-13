Тверской суд обязал Германию оплатить восстановление железной дороги в Твери

Краснооктябрьский суд Твери удовлетворил иск ОАО РЖД к Правительству Германии в полном объеме, обязав немцев выплатить компенсацию за нанесенный в 40-е годы ущерб в размере $3,2 млрд.

Истец утверждает, что во время Вяземской операции подразделения Вермахта без «явной на то необходимости» подорвали железнодорожные пути сообщения советских войск.

– Если быть точнее, то это случилось 13 октября 1941 года. Чем была вызвана необходимость уничтожать железную дорогу, если по ней никто не ездил? Куда делся металл? — посетовал на действия немецких войск гендиректор РЖД Олег Белозёров.

Следствие установило, что 14 бойцов 3-го пехотного батальона начали минирование рельсов неустановленным взрывчатым веществом, после чего произвели детонацию. Показания очевидцев помогли определить виновных в подрыве: ими оказались уроженцы западной Украины, Прибалтики, Польши. Все они несли службу в Вермахте.

Руководство РЖД также отметило, что столь позднее решение суда вызвано бюрократическими тонкостями, сложившимися после переименования Калинина в Тверь.

—