Продюсер “Сватов” рассказал об участии Вахтанга Кикабидзе в съемках одного эпизода сериала

Сосо Абзианидзе, продюсер популярного сериала «Сваты», сообщил, что в одном из эпизодов сниметсяя грузинский актер Вахтанг Кикабидзе. Переговоры с ним уже завершены.

Кикабидзе пригласили на съемки только одной серии «Сватов». Ему достанется второстепенная роль.

Ранее на одном из фан-аккаунтов комедийного сериала появился ролик, сделанный на съемочной площадке. На нем можно было увидеть грузинского актера. Поклонники популярного кинопроекта по-разному восприняли появление в нем Вахтанга Кикабидзе. Они были рады, что смогут увидеть любого актера в сериале, а другие назвали неудачной такую идею продюсеров, пишет Newinform.

Напомним, что съемки седьмого сезона уже начались в Грузии. Поклонники с нетерпением ждут выхода новых серий «Сватов».