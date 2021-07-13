 

Продюсер “Сватов” рассказал об участии Вахтанга Кикабидзе в съемках одного эпизода сериала

13.07.2021, 12:06, Разное
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Сосо Абзианидзе, продюсер популярного сериала «Сваты», сообщил, что в одном из эпизодов сниметсяя грузинский актер Вахтанг Кикабидзе. Переговоры с ним уже завершены.
Кикабидзе пригласили на съемки только одной серии «Сватов». Ему достанется второстепенная роль.

Ранее на одном из фан-аккаунтов комедийного сериала появился ролик, сделанный на съемочной площадке. На нем можно было увидеть грузинского актера. Поклонники популярного кинопроекта по-разному восприняли появление в нем Вахтанга Кикабидзе. Они были рады, что смогут увидеть любого актера в сериале, а другие назвали неудачной такую идею продюсеров, пишет Newinform.

Напомним, что съемки седьмого сезона уже начались в Грузии. Поклонники с нетерпением ждут выхода новых серий «Сватов».



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