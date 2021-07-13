 

Сын певицы Валерии перенес операцию

13.07.2021, 12:06, Разное
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Сын певицы Валерии на днях перенес операцию. Арсений Шульгин пояснил подписчикам своего блога, что решился сделать коррекцию зрения.
Недавно Арсений Шульгин решил отдохнуть от социальных сетей. Это время молодой предприниматель использовал с максимальной пользой. Сын певицы Валерии рассказал, что успешно избавился от проблем со зрением, которые наблюдались с подросткового возраста. У Арсения Шульгина присутствовал легкий астигматизм. Исправить проблему удалось посредством лазерной коррекции.

Изображение взято с: Instagram @arseniy_shulgin
Сын Валерии долго решался на хтрургическое вмешательство. В связи с этим он подобрал себе очки, а потом стал привыкать к линзам. Арсений Шульгин жалеет, что раньше не занялся решением данной проблемы. Теперь он не жалуется на зрение, своим подписчикам наследник знаменитой артистки посоветовал быть смелее, поскольку полученный результат превосходит все ожидания.

Источник: www.instagram.com



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