Смартфон Infinix Concept Phone 2021 получил 160-ваттную зарядку и меняющую цвет крышку

Уникальный смартфон выпустила компания Infinix, Concept Phone 2021 получил рекордную, 160-ваттную зарядку. Кроме того, аппарат оснащен электрохромной и электролюминесцентной плёнками, благодаря чему может менять цвет крышки корпуса.

Современные смартфоны становятся всё более мощными, автономными и уникальными по своему дизайну. Рекордную зарядку и нестандартный внешний вид получил новый смартфон, созданный специалистами компании Infinix. Concept Phone 2021 пока не будет выпущен в коммерческое производство. Аппарат был представлен для тестирования и презентации технологии рекордно мощной зарядки для мобильных устройств.

Благодаря применению пленок с электрохромной и электролюминесцентной технологиями, тыльная панель корпуса способна реагировать на те, или иные сценарии использования смартфона. Infinix Concept Phone 2021 меняет свой цвет при поступлении сообщения, а также при отображении другой информации. Также, кроме сине-зеленого индикатора системы уведомлений, по центру буквы «О» на задней стенке гаджета при подключении зарядного устройства загорается зелёный цвет.

Что же до зарядки, то после испытаний ее могут запустить в коммерческое производство. Устройство будут устанавливать в другие аппараты компании. Почти 200-граммовый блоком поддерживается напряжение в 20 Вольт и силу тока в 8 Ампер. При этом его можно использовать не только с телефонами, но и с планшетами и даже ноутбуками.

Источник: www.ixbt.com