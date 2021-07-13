 

Скандалы: «Антифашизм» Bellingcat

13.07.2021, 12:02, Разное
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Чему независимые расследователи научат немецких журналистов

Институт повышения квалификации СМИ в Мюнхене приглашает журналистов на тренинг по работе с открытыми источниками информации. Проведет его коллектив «независимых» экспертов Bellingcat, известный благодаря расследованиям «отравления» Алексея Навального и «вмешательства России» в дела других стран. В анонсе мероприятия сказано, что все данные для своих материалов специалисты Bellingcat пишут исключительно из общедоступных онлайн-источников. В качестве примера приведены статьи о якобы сбитом Boeing MH17 и «военных преступлениях» в Сирии.

Основное внимание на семинаре будет уделено анализу геолокации фотографий и видео, участников также научат работать с онлайн-платформами, которые используют «конспирологи и правые движения». При этом «конспирологами» Bellingcat ранее считал, в основном, противников демократов и сторонников Дональда Трампа, а правые движения вызывают у расследователей вопрос только в контексте противоборства радикальному либерализму, идеи которого они продвигают. Идеологически поддерживая движение «антифа», они объявляют любые попытки сохранения этнической и национальной идентичности «фашизмом». В мае был запущен целый проект по мониторингу правых движений на пространстве Восточной Европы.

Забавно, что так яростно борющийся с неонацизмом Bellingcat недавно был удостоен премии Генри Наннена, учрежденной в 2005 году в честь легендарного основателя журнала Stern, который начинал свою карьеру в роте пропаганды вермахта в Люфтваффе.

А основанную в 1986 году Академию баварской прессы, на базе которой Bellingcat научит немцев разоблачать «неонацистов», спонсирует Баварская ассоциация журналистов (BJV). В 1970-е годы ее возглавлял Франц Шенхубер, который также начинал свой путь в рядах в СС. После окончания средней школы в Мюнхене он пробовал поступить в лётное училище Люфтваффе, но по состоянию здоровья не прошёл отбор. Тогда его зачислили в состав «Лейб-штандарта СС Адольф Гитлер». За боевые заслуги Шенхубер был даже удостоен железного креста II степени. Однако такое прошлое ничуть не помешало ему развивать «демократические» СМИ в Баварии – благодаря американцам после окончания войны он возглавил Академию баварской прессы. Скандал вспыхнул лишь после публикации книги «Я был там», в которой он оправдывал сою службу в рядах СС. Шенхубера попросили незамедлительно уйти в отставку.

Выходит, что представители получившей нацистскую премию организации на базе НКО, чей сотрудник был замешан в оправдании фашизма, теперь обучают журналистов, как правильно трактовать неонацизм. Чего ждать от таких «преподавателей», догадаться нетрудно.



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