Радиотехники ЧФ провели учения на фоне захода в Черное море кораблей НАТО

Учения по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в море проведены радиотехническими постами Черноморского флота, сообщила пресс-служба ЧФ.

«В Крымской военно-морской базе Черноморского флота проведено учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в море. В учении приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи, расположенных на побережье Крымского полуострова», – передает ТАСС сообщение флота.

Уточняется, что по поступившим вводным боевые расчеты постов установили визуальный и радиоэлектронный контакты с назначенными целями, обеспечили точность, своевременность выдачи данных о надводной обстановке и навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море.

По данным флота, в учениях были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота, «которые подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению».

Напомним, в понедельник фрегаты ЧФ уничтожили суда условного противника на фоне захода кораблей НАТО.