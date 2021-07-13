 

Радиотехники ЧФ провели учения на фоне захода в Черное море кораблей НАТО

13.07.2021, 12:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учения по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в море проведены радиотехническими постами Черноморского флота, сообщила пресс-служба ЧФ.

«В Крымской военно-морской базе Черноморского флота проведено учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в море. В учении приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи, расположенных на побережье Крымского полуострова», – передает ТАСС сообщение флота.

Уточняется, что по поступившим вводным боевые расчеты постов установили визуальный и радиоэлектронный контакты с назначенными целями, обеспечили точность, своевременность выдачи данных о надводной обстановке и навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море.

По данным флота, в учениях были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота, «которые подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению».

Напомним, в понедельник фрегаты ЧФ уничтожили суда условного противника на фоне захода кораблей НАТО.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.07 / Стала известна обладательница самой большой натуральной груди Украины

12.06 / В РПЦ сочли оскорбительным постер футбольной сборной Бельгии в образе дьяволов

24.11 / Участие иностранцев в формировании органов украинских властей противоречит Конституции и несет угрозу суверенитету

27.02 / Винник: В начале 2000-х моя зарплата в Германии в месяц была как полквартиры на Крещатике

16.05 / Власти Чехии не знают, что означает внесение Россией их страны в перечень недружественных стран – посол

22.07 / Минздрав усомнился в завершении первой волны коронавируса

22.01 / Американка заплатила 10 тыс. долларов за лечение курицы

30.09 / Минпромторг рассказал об отказе иностранных компаний поставлять системы для российских самолетов

06.07 / В Абхазии российскую туристку и троих ее детей унесло в море во время купания

18.05 / В Германии сообщили, от чего зависит завершение строительства «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика