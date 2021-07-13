РФПИ назвал возможные сроки одобрения «Спутника» в ВОЗ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» от ВОЗ осенью, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Мы ожидаем, что Всемирная организация здравоохранения одобрит вакцину осенью. Мы ожидаем, что это случится, может быть, в сентябре или в октябре, но опять же, все зависит от них», – сказал Дмитриев во вторник в эфире канала India Today, передает РИА «Новости».

Дмитриев отметил, что в данный момент проходят все необходимые процессы, касающиеся инспекции ВОЗ.

Ранее сообщалось, что РФПИ начал сотрудничество с крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин индийской фармкомпанией Serum Institute of India (SII) для производства российской вакцины против коронавируса «Спутник», первая партия будет выпущена в сентябре.

«Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.