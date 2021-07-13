 

Прививку от COVID сделали более 70% служащих правительства Москвы

13.07.2021, 12:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Более 70% сотрудников правительства Москвы сделали прививки от коронавируса, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В столичном Правительстве прививку сделал уже 71% госслужащих. Вакцинация защищает не только привитого человека, но и его семью, друзей, коллег и просто случайных знакомых», – приводятся слова Раковой в Telegram-канале оперштаба Москвы. 

По ее словам, для того, чтобы жизнь вернулась в привычное русло, необходимо «сделать не отдельные учреждения зонами, свободными от COVID, а весь город».

Отмечается, что для подтверждения проведения вакцинации, работодателям нужно до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru. Проверку проведут через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране.

В оперштабе напомнили, что сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в городских парках, семи центрах госуслуг «Мои Документы», частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах, в том числе крупнейшем пункте в Гостином Дворе.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение уровня заболеваемости, преодолены пиковые значения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом. По ее словам, введенные ограничения и интенсивная вакцинация работают.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.03 / Экс-спикер палаты представителей США – антинародная «демократическая машина» Америки живёт в мире фантазий

10.12 / В Украине появился новый радиотелескоп. Он заменит оборудование, оставшееся в оккупированном Крыму

12.08 / Байден выбрал кандидата в вице-президенты США

01.08 / В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку Фургала

10.06 / Insider – работа с 9 до 9 и постоянный страх — за прилежностью сотрудников китайских компаний следит «Третий глаз»

06.07 / Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross

07.02 / Число жертв пожара в Новой Москве возросло до трех человек

22.12 / Ракетная субмарина и два ракетных крейсера США вошли в Персидский залив

11.09 / Лавров назвал «нелепыми» действия ФРГ в ситуации с Навальным

14.02 / Пушков раскрыл цель импичмента Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика