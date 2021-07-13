Прививку от COVID сделали более 70% служащих правительства Москвы

Более 70% сотрудников правительства Москвы сделали прививки от коронавируса, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В столичном Правительстве прививку сделал уже 71% госслужащих. Вакцинация защищает не только привитого человека, но и его семью, друзей, коллег и просто случайных знакомых», – приводятся слова Раковой в Telegram-канале оперштаба Москвы.

По ее словам, для того, чтобы жизнь вернулась в привычное русло, необходимо «сделать не отдельные учреждения зонами, свободными от COVID, а весь город».

Отмечается, что для подтверждения проведения вакцинации, работодателям нужно до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru. Проверку проведут через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране.

В оперштабе напомнили, что сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в городских парках, семи центрах госуслуг «Мои Документы», частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах, в том числе крупнейшем пункте в Гостином Дворе.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение уровня заболеваемости, преодолены пиковые значения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом. По ее словам, введенные ограничения и интенсивная вакцинация работают.