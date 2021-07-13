 

Журналист Смирнов о внезапном визите Лукашенко в Россию: В графике Путина этой встречи не было

13.07.2021, 11:58, Разное
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В кремлевском пуле озадачились такой экстренной встречей глав двух государств. По словам источника телеграм-канала “Пул Первого”, политики намерены обговорить дальнейшее сотрудничество в разных областях. Затронут Путин и Лукашенко и международные острые вопросы.

Инсайдер заявил, что этот визит продолжает традицию личных встреч президентов для обсуждения насущных проблем. Источник добавил, что самолет Александра Лукашенко уже вылетело к месту назначения, передает “Царьград”.

В свою очередь автор телеграм-канала “Пул N3”, журналист Дмитрий Смирнов отметил, что в графике Владимира Путина на эту неделю
никакой встречи с белорусским коллегой не планировалось.

Ранее пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков ничего не говорил СМИ о предстоящих переговорах с главой Белоруссии. Позже выяснилось, что политики условились о встрече еще 1 июля.

Как писали “Дни.ру”, недавно эксперт Глеб Павловский, говоря об отношениях между президентами России и Белоруссии, назвал Лукашенко “головной болью” Путина. Он считает, что белорусский лидер славится своим радикальным поведением.



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