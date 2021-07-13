 

Шмелева объяснила решение пойти на выборы от “Единой России”

13.07.2021, 11:58, Разное
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По мнению сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта и руководителя образовательного центра “Сириус” Елены Шмелевой, возможность стать лицом в списке лидеров “Единой России” – это “удивительный уровень доверия и ответственности”. Об этом она рассказала в эфире программы “СОЛОВЬЕВ LIVE”.

Отвечая на вопрос ведущего, почему она приняла решений пойти на выборы в Государственную Думу РФ от “Единой России”, Шмелева подчеркнула, что партия даст возможность перенести многие инициативы в сфере образования на законодательный уровень. Важно отметить, что общественный деятель проводит много встреч как с экспертами, так и простыми россиянами. Она принимает участие в обсуждении инициатив граждан, которые необходимо включить в народную программу партии “ЕР”.

“Это значит, что ты можешь сформировать во многом политику в сфере образования в течение следующих пяти лет. Уверена, что благодаря моему статусу мы соберем инициативы в сфере образования в народную программу “Единой России”, – подчеркнула Шмелева.

Напомним, что Елена Шмелева по предложению президента России Владимира Путина вошла в пятерку лидеров федерального списка “Единой России” на предстоящих парламентских выборах.



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