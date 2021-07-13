Мнение: Мы в какой-то мере этих людей обманывали

Кучма о развале СССР.

"За все надо платить. В том числе надо платить и за независимость. Кто какую сумму заплатит, это второй вопрос. Самую большую сумму платят простые люди. Потому что они верят обещаниям… Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали все, что в Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла"

По его словам, примерно в 1989 году наш Институт экономики сделал расчет платежного баланса Украины и России – и он был "серьезно отрицательным". Ведь Украина получала нефть и газ по ценам, "которые меньше чая, меньше воды". В итоге расплата наступила сразу, когда Россия перешла на торговлю по мировым ценам. И это спровоцировало в Украине гиперинфляцию, какой не было ни в одной бывшей республике СССР.

https://strana.ua/news/343330-kuchma-priznalsja-chto-ukraintsev-obmanyvali-pered-raspadom-sssr.html – цинк

В республиках (не только на Украине) рассказывали, что Россия их объедает и если отделиться, то сразу заживут.

В РСФСР рассказывали, что республики Россию объедают, и если отделить республику, то сразу настанет счастье.

По сути же речь шла о разрушении цельного организма на куски, с целью последующей утилизации.

В итоге, и там и там людей цинично кинули или как это называет Кучма "немножко обманули". Что называется "начали жить не по лжи".

Само собой, ни на Украине, ни в РФ (да и в других бывших республиках), лица причастные к этому "небольшому обману" разумеется никакой ответственности за содеянное не понесли.

Схема кстати не нова и ее кальку можно периодически встретить и в современной РФ в известной паре слоганов "Хватит кормить Москву vs "Хватит кормить Кавказ".

Цели как не трудно догадаться те же самые, что и в 1991 году.

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