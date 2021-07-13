Мнение: Лутеры в ЮАР

В ЮАР начались протесты по типу американских. Толпы мародёров грабят всё, до чего только могут дотянуться. Нормальные люди пытаются отстреливаться, защищая свой бизнес и свои дома, но численный перевес явно на стороне лутеров — их так много, что они, кажется, не боятся уже даже летящих в них пуль:

https://www.youtube.com/watch?v=NbEeaKTRZr8

«Радужная нация», как называют Южную Африку борцы за права негров, с каждым годом становится всё более и более африканской страной.

Судя по всему, дальше всё будет только хуже. Страной правит партия АНК, левые националисты, их союзники — профсоюзное объединение и местная компартия. Экономика страны держится на белом среднем классе, который является естественным врагом леваков. Самый вероятный сценарий развития событий — попытки властей уничтожить белых «как класс», то есть как минимум забрать у них всю собственность, как максимум — физически стереть с карты ЮАР.

Нынешняя волна лутинга не имеет прямого отношения к расовой и классовой розни — формально это протесты против заключения в тюрьму бывшего президента. Вместе с тем формат протестов показывает, до какого низкого уровня уже упала культура в стране. Достаточно сказать, что некоторые полицейские не смогли устоять перед искушением присоединиться к протестующим и всласть пограбить магазины:

https://www.youtube.com/watch?v=occNGV8waQg

Сейчас многие жители ЮАР думают про эмиграцию — хотя бы по той причине, что правительство исподволь поощряет убийства белых фермеров. Ехать на Запад особого смысла нет — там сейчас у власти тоже социалисты, там тоже идут волны погромов, и там идеологические выдержанные СМИ также пишут, что в убийствах белых фермеров нет ничего особенного, это пустяки. Цитирую мартовскую статью из Форбс:

https://www.forbes.ru/forbeslife/423043-strah-i-nenavist-v-yuar-kak-belye-afrikanery-poverili-v-prorochestvo-o-genocide-i

В 2019 году в ЮАР произошло больше 21 00 убийств, в числе убитых оказалось 49 белых фермеров. Статистика позволяет судить о том, что опасения ультраконсервативных африканеров по поводу «белого геноцида» преувеличены, но это не мешает им строить конспирологические теории и подозревать СМИ и власти в том, что те замалчивают проблему.

В Китай южноафриканцы не поедут, так как там другая культура, и так как там у власти находится КПК, которая формально разделяет ту же идеологию, что и правящие в ЮАР социалисты. На этом фоне хорошие позиции у России — хотя, конечно, и мы тоже имеем свои минусы.

Я надеюсь, какая-нибудь общественная организация возьмёт на себя труд снабдить жителей ЮАР подробной информацией об иммиграции в Россию: какие у нас требования, какие нужно оформить документы, в какой регион ехать, на что рассчитывать. Сейчас, насколько я вижу, найти нужную информацию в интернете, поговорить на форуме с иммиграционными юристами из России не так-то легко.