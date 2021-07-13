Дружеский пикник – Личное мнение

В непрекращающемся конфликте Мирославы Карпович и Агаты Мученицы лично я на стороне Павла Прилучного.

Нет, ну а что? Молодец! Стравил двух баб, а сам свалил кататься на лодке!



Фото: Соцсети

Пока бывшая и нынешняя выясняют между собой отношения и создают дома уют, Павлик провёл день в компании двух не очень симпатичных близняшек.

Девочки, хоть и похожи на Ксению Собчак в молодости, всё равно выглядят весёлыми и довольными. Говорят, поют в какой-то группе и особо не парятся:

«Мы провели прекрасный день на яхте Павла в компании наших друзей Михаила и Лианы Турецких и их замечательных дочек. Что ещё сказать? Мы слушали треки Паши, записанные к его новому фильму, играли в «Мафию» и готовили чудесный ужин. С Пашей чудесно делать все на свете!» — рассказала одна их двух девушек.

Почему бы и нет? Пикник, хорошая компания, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

А как же Мирослава и Агата? На чужом несчастье ведь не построишь счастья! Девушка ответила и на это:

«Я не слышала от Паши, что он сейчас с кем-то в отношениях».

Не слышала. Взятки гладки. Не виноватая я, он сам пришёл. И не сказал.

И правильно, чего языком зря молоть? Не в кабинет же психолога Павлик пришёл, а выехал на природу. Да и логика девушек тоже понятна: не сказал ведь, что в отношениях. Значит, свободен!

Уверена, что ничего такого — особо неприличного! — там и не было. Подумаешь, дружеские покатушки на лодке.

Отпустили бы своего мужика на пикник? Посоветуйте Карпович и Мученице, как им теперь быть.

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