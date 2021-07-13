Парный стиль: жена и дочь Уилла Смита одновременно побрились налысо

Супруга голливудской звезды Уилла Смита – актриса и телеведущая Джада Пинкетт-Смит радикально сменила имидж и побрилась налысо. На это ее “подбила” 20-летняя дочь Уиллоу, которая сделала такую же прическу. Девушка первой опубликовала фото с мамой в новом образе, назвав преображение матери “подарком”.

Подарок искренний, когда он дарится от всего сердца нужному человеку в нужное время и в нужном месте и когда мы ничего не ждем взамен, – подписала совместное селфи Уиллоу. Позже Джада опубликовала перепост, призналась, что новую прическу сделала с подачи дочки и уточнила, что все случилось вовремя.

Уиллоу заставила меня это сделать, потому что пришло время, – написала Джада.

Джада Пинкетт-Смит и Уиллоу Смит

Супруга Уилла Смита, которой в сентябре исполнится 50 лет, много экспериментировала с прическами. Однако не всегда ее свежий образ был продиктовал исключительно желанием некой новизны. Актриса таким образом боролась с выпадением волос и стриглась все короче и короче. Сначала обрезала длинные волосы и сделала прическу в стиле 80-х, оставив длинную челку с одной стороны, а в последнее время носила “ежик”. В своих сторис и в своей программе Red Table Talk, которую ведет вместе с матерью Эдриен Банфилд-Норрис и дочкой Уиллоу, она признавалась, что обращалась ко многим специалистам, но никто не смог ей помочь и найти причину выпадения волос.

Эдриен Банфилд-Норрис, Джада Пинкетт-Смит и Уиллоу Смит

К слову, шоу Red Table Talk очень популярно, и многие знаменитости Джаде и ее соведущим рассказывают откровенно о личном. Так, недавно дочь знаменитого рокера Оззи Осборна Келли призналась, что пристрастилась к наркотикам в подростковом возрасте и до сих пор считает себя зависимой. А до этого Уиллоу Смит заявила, что придерживается полиаморных взглядов. Полиамория – это форма немоногамии, при которой допускается возможность любовных отношений с несколькими людьми одновременно, но обязательно с согласия и одобрения всех участников любовного многогранника.

Уилл Смит с семьей