Врачи описали редкий случай педикулеза на ресницах у ребенка



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Врачи из Третьей больницы Пекинского университета рассказали об очень редком случае педикулеза, который они обнаружили у восьмилетней девочки. Пациентка, которую в лечебное учреждение привели родители, жаловалась на зуд век около ресниц, который сохранялся в течение трех недель.

Во время осмотра медработники обнаружили покраснение век у пациентки. При более близком исследовании (при помощи щелевой лампы) они нашли на ресницах вшей и гнид. Микроскопия показала, что вши эти были лобковыми (Phthirus pubis).

9 мифов о педикулезе

Искаженные представления о головном педикулезе или о головных вшах, могут приводить к неэффективному лечению и просто к мукам (не все любят запахи керосина и уксуса). Разбираемся, какими мифами обросло это древнее заболевание.

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Лобковые вши, как и следует из их названия, обычно живут на лобковых волосах. Это особый вид вшей, который редко обнаруживают на других типах волос. Именно у детей лобковые вши иногда заражают ресницы. Ученые предполагают, что это происходит, потому что у детей них нет лобковых волос.

Авторы стати указывают, что лобковые вши могут попадать на ресницы при сексуальном контакте или через загрязненные предметы и поверхности (постель, полотенца и так далее). В этом случае врачи не нашли признаков сексуального насилия.

Ресницы девочки очистили от вшей и гнид. Членов семьи попросили ограничить пользование общими предметами гигиены и домашнего обихода. Постельное белье членов семьи было постирано в горячей воде.

Зуд век у пациентки прекратился, через две недели после лечения врачи не обнаружили на ее ресницах ни вшей, ни гнид.

Ранее врачи указывали, что лобковый педикулез стал встречаться намного реже. Возможно, это случилось в связи с тем, что люди стали часто удалять лобковые волосы. Однако ученее считают, что прощаться с лобковой вошью еще рано.