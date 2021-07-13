“Лучшая”. 51-леняя Лопес показала растяжку

“Мы репетируем в любое время, в любом месте”, – заявила она.

Певица показала продольный и поперечный шпагат.

Лопес объяснила, что работала в студии звукозаписи, и решила прямо там провести тренировку. Для этого сдвинули несколько диванов, и она расположилась на коврике.

“Люди иногда думают, что я сумасшедшая, но я хотела, чтобы на следующий день все было идеально для съемок видео!” – написала она.

Лопес снимала клип на трек Cambia El Paso.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

“Лучшая”, – заявилаподписчица alwayshumes.

ВИДЕОВидео: Jennifer Lopez / YouTube

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год выступала в качестве танцовщицы в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм “Селена”, в котором Лопес исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина “Стриптизерши”.

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