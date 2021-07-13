“Лучшая”. 51-леняя Лопес показала растяжку
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“Мы репетируем в любое время, в любом месте”, – заявила она.
Певица показала продольный и поперечный шпагат.
Лопес объяснила, что работала в студии звукозаписи, и решила прямо там провести тренировку. Для этого сдвинули несколько диванов, и она расположилась на коврике.
“Люди иногда думают, что я сумасшедшая, но я хотела, чтобы на следующий день все было идеально для съемок видео!” – написала она.
Лопес снимала клип на трек Cambia El Paso.
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“Лучшая”, – заявилаподписчица alwayshumes.
ВИДЕОВидео: Jennifer Lopez / YouTube
Контекст:
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год выступала в качестве танцовщицы в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм “Селена”, в котором Лопес исполнила главную роль.
Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина “Стриптизерши”.
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