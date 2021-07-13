 

В СИЗО Симферополя, в котором держат украинских политзаключенных, произошла вспышка коронавируса

13.07.2021, 11:16, Новости дня
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Она заявила, что не раз требовала от оккупационных властей Крыма обеспечить средствами индивидуальной защиты украинских политзаключенных, однако ее обращения остаются без ответа.

Также она добавила, что адвокаты постоянно информируют ее о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья.

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой предоставить политзаключенным соответствующее медико-санитарное обеспечение с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

“В соответствии с Четвертой Женевской конвенцией, Российская Федерация как государство-оккупант несет ответственность за обеспечение и соблюдение прав граждан, которые проживают на временно оккупированной территории Крыма”, – добавила украинский омбудсмен.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

В феврале этого года Денисова заявила, что в оккупированном Крыму и РФ находится 109 украинских политзаключенных, из которых 75 человек – это крымские татары.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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