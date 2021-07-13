 

По штрих-коду можно самостоятельно проверить подлинность товара

13.07.2021, 11:12, Разное
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Доцент кафедры коммерции и торгового дела из Университета «Синергия» Алиса Храмова рассказала, что по штрих-коду на товаре любой желающий может самостоятельно проверит его подлинность. Для этого необходимо обратить внимание на цифры.
Сам штрих-код невозможно разобрать человеку без специального устройства, а вот цифры внизу являются отличным идентификатором. Они позволяют узнать подлинность товара, привезённого из-за границы или же созданного непосредственно на территории России. В пример Храмова приводит европейский стандарт штрих-кода EAN. В большинстве случаев три первые цифры в нём обозначают страну-производителя. Далее следуют ещё три-пять, которые указывают непосредственно на предприятие, а ещё четыре-пять на код товара. Последняя же как раз служит контрольной. Иногда на штрих-коде печатается заметно меньше цифр, так как размер товара не позволяет разместить маркировку без изгибов. В этом случае используется укороченный стандарт EAN-8, где порядок цифр сохраняется, но их гораздо меньше. К примеру код страны в этом случае будет обозначаться всего одной цифрой.

Помимо европейского EAN, существует и более расширенная версия UPC. Он используется в США и странах, куда импортируется товар. Это тоже необходимо учитывать при попытке самостоятельно идентифицировать тот или иной товар, ведь европейский EAN является надмножеством американского UPC, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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