 

Студентка из России разработала тест-систему для прогнозирования риска лейкоза

13.07.2021, 11:12, Разное
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Студентка из Уральского медицинского университета разработала тест-систему для прогнозирования риска лейкоза. Её нововведение оценивает мутацию генов и на этой основе делает весьма точный прогноз.
На изобретение студентки сразу же обратили внимание специалисты из Минздрава. Они отметили, что полученные таким путём данные помогут не только обнаружить пациентов в зоне риска развития лейкоза, но и разобрать генетический код, приводящий к такому результату. В частности, онкологи смогут детально разобрать изменения с помощью таргетной терапии.

Разработку уже сейчас считают прорывом в онкогематологии. Причина кроется в принципе работы, ведь за основу берутся показатели гена Ten-Eleven-Translocation2. Именно в нём начинают происходит опасные мутации, впоследствии приводящие к лейкозу. До этого момента в РФ не один тест не учитывал изменения вышеуказанного гена.

Источник: peterburg2.ru



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