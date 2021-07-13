Студентка из России разработала тест-систему для прогнозирования риска лейкоза

Студентка из Уральского медицинского университета разработала тест-систему для прогнозирования риска лейкоза. Её нововведение оценивает мутацию генов и на этой основе делает весьма точный прогноз.

На изобретение студентки сразу же обратили внимание специалисты из Минздрава. Они отметили, что полученные таким путём данные помогут не только обнаружить пациентов в зоне риска развития лейкоза, но и разобрать генетический код, приводящий к такому результату. В частности, онкологи смогут детально разобрать изменения с помощью таргетной терапии.

Разработку уже сейчас считают прорывом в онкогематологии. Причина кроется в принципе работы, ведь за основу берутся показатели гена Ten-Eleven-Translocation2. Именно в нём начинают происходит опасные мутации, впоследствии приводящие к лейкозу. До этого момента в РФ не один тест не учитывал изменения вышеуказанного гена.

Источник: peterburg2.ru