Скандалы: Гладко было на бумаге…

Как Роскосмос «завоевал» Марс макетом космического буксира «Зевс»

Вместо реальных космических достижений российские чиновники кормят общественность несбыточными проектами. Специалисты предприятия КБ «Арсенал» (часть государственной корпорации «Роскосмос») предлагают создать на будущей российской базе на Марсе атомную электростанцию (!!!) для снабжения инфраструктуры электричеством, а в качестве самого реактора использовать технологии, разработанные для ядерного космического буксира, сообщили РИА Новости.

Марсианскую АЭС предлагается доставить на орбиту Красной планеты в составе ядерного буксира «Зевс», а затем сбросить на поверхность на парашюте. После посадки происходит «задействование ЯЭУ (ядерной энергоустановки. — прим. ред.)» и «энергоснабжение марсианской базы».

Помимо того, по мысли разработчиков этой идеи, ядерный буксир «Зевс», снабженный средствами ретрансляции сигналов, позволит организовать «высокоскоростной канал передачи информации на Землю с поверхности Марса и находящихся на орбите Марса космических аппаратов».

Помимо гражданских задач — обеспечивать связь, доставлять грузы по орбите Земли и на Луну, «Зевс» предназначен главным образом для военных целей, его планируется использовать для выведения из строя электромагнитным импульсом космических аппаратов потенциальных противников и «стрельбы» лазером. Ядерный буксир сможет подсвечивать воздушные цели с орбиты, а информация о засеченных объектах будет передаваться средствам ПВО».

Эти грандиозные планы комментирует в своем блоге журналист Василий Аленин:

«Да, сынок, это – фантастика»

Пропаганда продолжает поход по освоению космоса на бумаге, накормив граждан очередной порцией фантастических планов. Испытания «Зевса» на орбите должны начаться в 2030 году! Зато есть «макет буксира» и «трехмерная графика его работы в космосе». Это подается как достижение.

Власти страны, которые не смогли за 20 лет отправить на красную планету марсохода, сочиняют о «ядерной энергоустановке», которая будет сброшена на парашюте несуществующим «Зевсом» на Марс для «энергоснабжения марсианской базы».

Проиграв космос Соединенным Штатам, уступая в соревновании с Китаем, российское начальство пытается создать впечатление, что «мы» все еще впереди. Это точно. По рисованию планов и отсутствию их реализации никто не сравнится…»

И действительно, эти прожекты воспринимаются очень странно на фоне последних достижений в освоении Марса, которые демонстрирует Китай, не говоря уже о грандиозных космических успехах компании Илона Маска.