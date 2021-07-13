 

Украинский депутат счел сильной статью Путина

13.07.2021, 11:06, Новости дня
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Статья президента РФ Владимира Путина о единстве украинского и русского народов является очень сильной, сообщил депутат Верховной рады Евгений Шевченко, выразив согласие по вопросу о внешнем управлении Украины.

«Очень сильная смысловая статья со стороны Кремля. Выделены основные позиции по историческим событиям во взаимоотношениях России, Украины и Беларуси. Есть и видение будущего», – отметил депутат в Telegram-канале. 

Шевченко согласился с тем, что на Украине углубится конфликт «вплоть до военной фазы, если продолжится внешнее управление и антирусская идеология». По его словам, «Украине нужно возвращать свою субъектность, освободившись от диктатуры запада», иначе страну «разорвут».

«Уже сейчас понятно, что без изменения политического курса нам не обойтись. И Белоруссия, как никто, нам нужна в примирении нас как внутри Украины, так и с Россией», – отметил депутат.

Шевченко добавил, что проблемы Украины не закончатся при нынешнем курсе, потому что начиная с 2004 года «украинские политики повернули страну против русских, а последнее время и против белорусов, не спросив этого у украинского народа». 

«Сменить своих соседей мы не сможем, менять нужно прежде всего политику в отношении собственных граждан, не согласных с националистами и американистами, и политику в отношении РФ и Белоруссии. Ведь это наши братские народы», – подчеркнул депутат.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что трактовка истории президентом РФ Владимиром Путиным в статье «Об историческом единстве» «не отличается особой оригинальностью».

Текст статьи российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена – большая общая беда и трагедия.

По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о «стране-агрессоре», Путин напомнил, что РФ входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в Россию на заработки. Президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. 



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