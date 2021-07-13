Минсельхоз дал прогноз по росту цен на продукты

Минсельхоз ожидает роста цен на продукты в РФ в 2021 году в рамках инфляции, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.

«Минсельхоз ожидает умеренной ценовой динамики в этом году, которая останется в пределах общей инфляции», – сказал он, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время цены производителей на все базовые продукты питания стабильны. «Меры поддержки и регулирования, принятые правительством, уже позволили снизить волатильность и начать новый сельхозгод без резких колебаний. По отдельным категориям сейчас наблюдается снижение стоимости, и в дальнейшем, по мере поступления нового урожая, эта тенденция продолжится», – сказал он.

Например, пошлины позволили снизить цены на пшеницу, а новые меры поддержки предприятий – на муку. В совокупности эти меры способствовали сохранению уровня цен на хлеб, отметил Косован. Он также пояснил, что стоимость сахара и подсолнечного масла с декабря прошлого года практически не меняется, цены на крупы – рис и гречневую крупу, в целом за последние месяцы также не демонстрируют резкой динамики.

В этом году расширены посевные площади под сахарной свеклой и подсолнечником, ожидается хороший урожай зерновых. Это позволит нарастить объемы производства конечной продукции и обеспечить ее доступность. Также увеличена закладка овощей, и последние две недели цены на эту категорию также заметно снижаются, добавил Косован.

Ранее президент Владимир Путин, отвечая на этот вопрос, почему в РФ наблюдается рост цен на продукты питания, пояснил: «Потому что у нас продуктов не хватило». Сейчас же он надеется, что нынешнего урожая «хватит с лихвой». Также президент уточнил, что экономический кризис затронул весь мир. «Россия является частью мировой экономики, поэтому на нас это тоже отражается», – отметил он. В том числе на это повлияла пандемия коронавируса.

Ранее МЭР допустило ограничение экспорта продуктов во избежание роста цен.