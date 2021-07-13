Политолог Матвейчев: Путин обозначил “красные линии” для Украины

Российский лидер Владимир Путин подготовил историческую статью, повествующую о единой судьбе народов России и Украины. Президент обосновал свою позицию богатой палитрой исторических примеров от Древней Руси до советского периода. Он также рассказал читателям о нынешнем положении дел и посетовал на то, что Украины отдаляется от России. При этом глава государства отметил, что с уважением относится к украинскому народу. Статья Путина доступна для желающих на сайте Кремля.

Политолог Олег Матвейчев после изучения новой статьи президента заявил, что Путин обозначил “красные линии” для Украины. Эксперт считает, что исторически обоснованный материал ни в коем случае нельзя считать угрозой. По его мнению, это констатация юридических фактов.

Речь, прежде всего, идет об отсылке российского лидера к цитате бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, который в свое время заявил, что страны, желающие покинуть Советский Союз, должны сохранить только те границы, в которых они существовали на момент вступления в СССР. Меж тем, Путин подчеркнул, что Россия не требовала этого от Украины, которой советскими властями были переданы новые территории, в частности, Крым.

Эксперт заявил, что наша страна не просто признала Украину в новых границах, но и сделала огромные финансовые вливания в ее экономику, рассчитывая, что Незалежная не станет участником антироссийских игр. Он подчеркнул, что вместо благодарности Украина развернулась от России в сторону Запада.

Матвейчев считает, что президент хотел показать украинскому народу, что официальный Киев лжет об отсутствии помощи от России и нашем желании воевать с Незалежной. “Бесконечно терпеть переходы “красных линий” мы тоже, безусловно, не будем” – этот посыл вкладывал Путина в свою статью, по мнению политолога.