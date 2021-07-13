Мнение: Кубинцы встали на защиту государства

Фотографии с вчерашних демонстраций в поддержку правящей коммунистической партии Кубы.

Как и в Венесуэле, после призыва президента страны, на улицы вышли поддерживающие политический режим народные массы, продемонстрировав, что при необходимости, в распоряжении государства есть не только силовой аппарат. Иронично, но некоторые митинги против империалистических манипуляций, в Твиттере и Фейсбуки пытались выдать за протесты против власти.

Но разумеется, только митингами дело не ограничилось, помимо самих митингов в поддержку властей, вчера и сегодня на Кубе активно работали спецслужбы, работая по организаторам выступлений и подстрекателям протестов. Арестовано несколько десятков человек В стране временно заблокировали социальные сети (стандартная защитная мера при любых протестах связанных с США – как и в случае с Венесуэлой или тем же Гонконгом, Facebook и Twitter начали затапливать однотипными бот-аккаунтами с призывами свергать власть на Кубе – все по стандартным шаблонам). Если кубинские власти дров не наломают, то потесты как и в Венесэуле, потушат, тем более, что опыт у кубинцев имеется.

В целом, ситуация остается контролируемой властями, но главная опасность конечно же исходит не от протестов как таковых, а от сложной экономической ситуации и коронавирусных ограничений, которые создают питательную среду для тех самых империалистических манипуляций, когда США проверяют, есть ли подходящий момент, чтобы попробовать захватить власть на Кубе.

http://www.granma.cu/cuba/2021-07-11/en-vivo-cuba-responde-a-la-convocatoria-de-su-presidente – цинк (по ссылке много фото + репортажи с мест).

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