Мнение: Статистический разнобой

В ТГ-канале Незыгарь обратили внимание, что после конфуза с петербургской статистикой федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом поступил крайне незатейливо — данные оставил как есть, но убрал графу «Активные больные», под которыми понимается арифметическая разница между зарегистрированными случаями и выздоровевшими вместе с умершими. Просто с глаз долой убрали наиболее странную графу, которая эти глаза и резала своей неадекватностью.

Парадокс в том, что вопросы к статистике все равно остаются. Так как эта разница может быть посчитана и на калькуляторе, а значит, понимания того, как в Москве больных может быть 180 тысяч, в области – вообще под 300 тысяч, а в Петербурге — тысяча, не прибавляется. Хотя ответ очевиден — в Москве и Питере считают очень сильно по-разному. Это как если зарплату в разных регионах считали бы в разных валютах — в долларах, рублях и, к примеру, венесуэльских боливарах, но без уточнения, где и в каких именно дензнаках. Получатели венесуэльской макулатуры, понятно, в таком случае выглядели бы сплошь постояльцами списка Форбс.

Ларчик открывается просто: московскому мэру нужно кровь из носу демонстрировать служебное рвение. Полгода вакцинации, а у него и 20 процентов уколотых не набирается. А потому — только хардкор и концлагерь. Но чтобы переименовать Москву в Бухенвальд, нужно какое-то обоснование. Его и находят в легкой манипуляции со статистикой. Ррраз — и на улицах Москвы статистически штабелями валяются умирающие. А потому немедленно вводим комендантский час и расстрелы по пятницам. Пулеметчику-диджею Гансу привезли новые диски.

Прямолинейная, как путь в светлое будущее, Ракова объяснила, откуда дровишки — в ковидные паралитики теперь записывают всех, кто чихнул. А вот выписывают из них только по особому распоряжению. Вот вам и всплеск, и умирающие в переулках. Могли бы еще проще поступить: в строгих деловых костюмах все по определению здоровы, во фривольных шортах с тапками — сразу заворачиваем ласты и на укол. Или наоборот – да какая разница? Достоверность примерно одинаковая, зато без формальностей и сложных процедур.

А вот в Петербурге по жаре в 35 руководству совсем не до борьбы — ему бы добежать до кабинета с кондиционером. А потому и статистика пока носит не апокалиптический вид. Никто не тащит по улицам санки с завернутыми телами (а ты попробуй на санках по расплавленному асфальту), хотя как раз Питер географически в зоне риска — полярное солнце не сильно щедро на ультрафиолет, на улицах сплошь разнагишавшееся население с молочно-белыми незагоревшими плечами, ногами и лицами без живительного витамина D — как раз тут вероятность заболеть всегда выше.

В общем, удивительное рядом. Но оперштаб никак не объясняет разнотык в статистике, а просто и без затей стирает трефную графу во избежание недоуменных вопросов.

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