 

Во Франции объявили обязательную вакцинацию для сотрудников больниц и домов престарелых

13.07.2021, 10:22, Новости дня
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Под обязательную вакцинацию подпадают сотрудники больниц, клиник, домов престарелых, учреждений для людей с инвалидностью и всех, кто работает с уязвимыми категориями людей, в том числе на дому.

При этом, речь идет не только о медперсонале. Эти работники и волонтеры должны будут привиться до 15 сентября. После этой даты “будет осуществляться контроль”, а в отношении непривитых будут “применяться санкции”, объявил Макрон.

La Nation doit une réponse à ceux qui ont été le plus touchés par la crise. À notre jeunesse, qui a tant sacrifié alors qu’elle risquait peu pour elle-même. À nos aînés, qui plus que les autres ont craint pour leur vie. pic.twitter.com/ThI91q1gzK

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 12, 2021

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По даннымамериканского Университета Джонса Хопкинса, во Франции с начала эпидемии подтвердили 5,9 млн случаев COVID-19, страна на четвертом месте в мире по заболеваемости. От болезни во Франции погибло 111,5 тыс. человек.

Bloomberg отмечает, что в стране сделали 61 млн прививок от коронавируса, первую дозу получили 55% населения, две – 43%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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