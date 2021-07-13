 

“Ох, Наташка!”, “А где муж?”. Королева выставила на обозрение голую грудь

13.07.2021, 10:22, Новости дня
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“Сегодня моя мечта сбылась. Я побывала на лавандовом поле, и это неописуемая красота! Вот где настоящая ароматерапия! Известно, что запах лаванды помогает при бессоннице, усталости, депрессии и головной боли. Зная все это, хочется надышаться с запасом”, – написала она.

Локацией певица отметила Ростовскую область.

Наташа Королева появилась в кадре в желтом миниплатье с глубоким декольте. Позируя, она наклонялась вперед, демонстрируя голую грудь и напевая песню “Горная лаванда” из репертуара Софии Ротару.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

“Ох, Наташка!” – отреагировал max_maximov_1.

“А где муж?” – поинтересовалась подписчица irinochka1810.

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Ей в 2021 году исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.

Она замужем за стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко) с 2003 года. В 2002-м у них родился сын Архип.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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