Китайский автопроизводитель FAW Group увеличил продажи на 20,4%

Китайский автопроизводитель FAW объявил о выходе свыше 1,8 млн автомобилей в первой половине 2021 года.

Вместе с тем производителю удалось реализовать за аналогичный период времени свыше 1,9 млн машин. Удалось достичь такого результата за чет прироста производства, которое достигает 10,8%. Кроме того, выпуск моделей под маркой Hongqi составил около 148 тысяч экземпляров, что соответствует приросту на 112%. Кроме того, продукция концерна FAW-Volkswagen достигает 908 тысяч произведенных машин.

В компании активно работают над увеличением производства и продвижением своей техники на мировом рынке. Основное предприятие бренда открылось в 1953 году, однако в последние годы динамика проста существенно увеличилась.