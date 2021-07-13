 

Китайский автопроизводитель FAW Group увеличил продажи на 20,4%

13.07.2021, 10:20, Новости дня
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Китайский автопроизводитель FAW объявил о выходе свыше 1,8 млн автомобилей в первой половине 2021 года.

Вместе с тем производителю удалось реализовать за аналогичный период времени свыше 1,9 млн машин. Удалось достичь такого результата за чет прироста производства, которое достигает 10,8%. Кроме того, выпуск моделей под маркой Hongqi составил около 148 тысяч экземпляров, что соответствует приросту на 112%. Кроме того, продукция концерна FAW-Volkswagen достигает 908 тысяч произведенных машин.

В компании активно работают над увеличением производства и продвижением своей техники на мировом рынке. Основное предприятие бренда открылось в 1953 году,  однако в последние годы динамика проста существенно увеличилась. 



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