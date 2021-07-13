Объявлена стоимость нового Hyundai Santa Cruz на американском рынке
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Южнокорейская компания Hyundai опубликовала стоимость нового компактного пикапа Hyundai Santa Cruz 2022.
Приобрести данный автомобиль станет возможным от 24 тысяч долларов. Вместе с тем новый пикап получил расширенную линейку комплектаций, которые максимально достигают стоимости 40,9 тысяч долларов. Автомобиль существенно отличается по внешнему виду, чем превосходит актуальную модель.
Покупатели смогут выбрать автомобиль с передним или полным приводом. Под капотом установили 2-литровый турбированный двигатель. Кроме того, в продаже в дальнейшем смогут предоставить версии с гибридной установкой и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Остальные данные об автомобиле пока отсутствуют.
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