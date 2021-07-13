Объявлена стоимость нового Hyundai Santa Cruz на американском рынке

Южнокорейская компания Hyundai опубликовала стоимость нового компактного пикапа Hyundai Santa Cruz 2022.

Приобрести данный автомобиль станет возможным от 24 тысяч долларов. Вместе с тем новый пикап получил расширенную линейку комплектаций, которые максимально достигают стоимости 40,9 тысяч долларов. Автомобиль существенно отличается по внешнему виду, чем превосходит актуальную модель.

Покупатели смогут выбрать автомобиль с передним или полным приводом. Под капотом установили 2-литровый турбированный двигатель. Кроме того, в продаже в дальнейшем смогут предоставить версии с гибридной установкой и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Остальные данные об автомобиле пока отсутствуют.