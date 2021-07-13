 

Водители электрокаров Tesla пожаловались на уничтожающих машины крыс

13.07.2021, 10:18, Разное
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У электрокаров Tesla появилась неожиданная проблема. Водители машин жалуются на крыс, которые уничтожают детали.
Автомобили на электронной силовой установке становятся всё более популярными. Особенный успех у покупателей по-прежнему имеют электрокары, выпускаемые американского бренда Tesla. Высокая эффективность и экологичные материалы делают транспортные средства компании Илона Маска лидерами индустрии. Однако именно в отделке машин оказалось их слабое место.

Водители и владельцы электрокаров от Tesla жалуются на грызунов. Как оказалось, экологичные покрытия, в том числе, проводки, пришлись по вкусу мышам и крысам. В офисы представительств компании уже подали несколько заявлений с требованиями возместить ущерб. Однако пока ни одно из обращений руководством бренда не удовлетворено. По утверждению администрации филиалов, грызуны не являются проблемой корпорации, так как представляют собой природное явление.

В изоляционных оболочках проводки использован материал, произведенный из сои. Он и стал своеобразной приманкой и лакомством для грызунов. Проникая внутрь авто, крысы поедают фрагменты деталей силового агрегата, приводя их в негодность. Чаще всего страдают система климата и другие функции машины. Применение сои в электрокарах Tesla, как сообщают «Народные новости России», объясняется ее меньшим негативным воздействием на окружающую среду и низкой стоимостью.

Источник: nation-news.ru



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