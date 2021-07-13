 

Вакцина Johnson & Johnson может провоцировать развитие синдрома Гийена-Барре

13.07.2021, 10:18, Разное
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Вакцина против коронавируса, разработанная компанией Johnson Johnson, повышает риск развития синдрома Гийена-Барре. Последний относится к числу редких аутоиммунных заболеваний. К такому выводу пришли американские ученые.
Синдром Гийена-Барре приводит к поражению периферических нервов. Заболевание провоцирует слабость в мышцах, приводит к тому, что у пациента нарушается чувствительность. Результаты проведенного исследования показали, что у людей, которые привились вакциной Johnson Johnson, в 3-5 раз чаще диагностировали данную патологию.

Обычно соответствующее заболевание поддается лечению. В США намерены дополнительно выпустить предупреждение в связи с получением новых данных относительно побочных эффектов. В то же время считается, что преимущества этой вакцины перевешивают ее возможный вред, пишет портал Nation News.



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