 

Человек может одновременно заразиться несколькими штаммами коронавируса

13.07.2021, 10:18, Разное
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Ученые заявили, что человек может заразиться одновременно несколькими штаммами коронавируса. Если он подхватил один вариант инфекции, то остается уязвимым для других разновидностей.
Только после окончательного выздоровления у человека вырабатывается иммунитет к коронавирусу. В связи с этим возможно заражение сразу несколькими штаммами. В то же время данный факт никак не влияет на то, как протекает COVID-19.

Отмечается, что лечение пациента остается таким же, не требуется увеличение дозировки принимаемых препаратов. По словам врачей, патогенез является одним, вне зависимости от вирусного поражения. В дальнейшей будет одинаковым развитие заболевания.

Источник: riafan.ru



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