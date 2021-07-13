Человек может одновременно заразиться несколькими штаммами коронавируса

Ученые заявили, что человек может заразиться одновременно несколькими штаммами коронавируса. Если он подхватил один вариант инфекции, то остается уязвимым для других разновидностей.

Только после окончательного выздоровления у человека вырабатывается иммунитет к коронавирусу. В связи с этим возможно заражение сразу несколькими штаммами. В то же время данный факт никак не влияет на то, как протекает COVID-19.

Отмечается, что лечение пациента остается таким же, не требуется увеличение дозировки принимаемых препаратов. По словам врачей, патогенез является одним, вне зависимости от вирусного поражения. В дальнейшей будет одинаковым развитие заболевания.

Источник: riafan.ru