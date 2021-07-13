Скандалы: Из военных спецобъектов достали миллиарды

Суд оставил под арестом Александра Андреева, подозреваемого в похищении вместе с подельниками почти 5 млрд руб., выделенных на возведение и ремонт подземных бункеров Минобороны

Как стало известно “Ъ”, суд оставил под арестом военного строителя Александра Андреева, похитившего, по версии следствия, вместе с подельниками почти 5 млрд руб., выделенных на возведение и ремонт подземных бункеров для Девятого управления Минобороны. Выйти из СИЗО коммерсанту помешали сотрудники ФСБ, установившие, что тот поддерживает «имущественные и дружественные связи» с предполагаемым организатором хищений — бывшим командиром обслуживающей спецобъекты федерального значения военной части Дмитрием Пипко.

На заседании 235-го гарнизонного военного суда уже отсидевший под арестом два месяца господин Андреев в очередной раз заявил о своей непричастности к особо крупным хищениям, а инкриминируемые ему махинации с деньгами Минобороны назвал обычной предпринимательской деятельностью. По мнению арестанта, «с учетом обострившейся эпидемиологической обстановки в московских изоляторах» он мог бы дожидаться окончания расследования дома, а его надлежащее поведение под домашним арестом вполне обеспечили бы «современные способы слежения».

Однако разбирающийся с уголовным делом господина Андреева следователь Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР заявил суду, что выпускать фигуранта из СИЗО нельзя хотя бы потому, что он до сих пор не признал вину, да и вообще не ответил ни на один из заданных ему вопросов. По данным автора ходатайства о продлении ареста, обвиняемый имеет в собственности две квартиры в Санкт-Петербурге, зарегистрирован в одной из них, но при этом постоянно проживал в Москве, не оформляя регистрацию. Таким образом, отслеживать возможные перемещения Александра Андреева между двумя городами в случае его выхода под домашний арест будет сложно.

Арестант, по мнению ГВСУ, может скрыться даже за границей, о чем свидетельствуют уже установленные УФСБ по спецобъектам федеральных органов госвласти «существенные факты его противоправной деятельности».

Как следовало из представленной в суд оперативной справки, еще в апреле 2018 года строителю спецобъектов был запрещен выезд из России на пять лет, о чем господин Андреев был официально, под расписку, уведомлен. Однако уже через три месяца после наложения запрета коммерсант, по данным УФСБ, поехал в Санкт-Петербург и там оформил себе заграничный паспорт.

Наконец, представитель ГВСУ заявил, что только в СИЗО предполагаемый расхититель будет надежно изолирован от контактов с его подельниками. Прежде всего — с Дмитрием Пипко, бывшим командиром засекреченной военной части, отвечающей за «обеспечение военной безопасности» и расположенной прямо в здании Генштаба и Национального центра управления обороной на Фрунзенской набережной в Москве. По версии следствия, надзиравший за эксплуатацией «подземных сооружений федерального значения» майор Пипко после выхода в отставку занялся строительством бункеров и именно он организовал масштабные хищения средств Минобороны при возведении спецобъектов.

Как пояснил суду следователь, на допросах обвиняемый Андреев отрицал «существенное влияние» обвиняемого Пипко на деятельность участвующих в хищениях строительных организаций. Не признавал он и тот факт, что сам был трудоустроен в военно-строительном бизнесе благодаря протекции авторитетного отставного майора. Однако ГВСУ установило «имущественные и дружественные связи» двух предполагаемых подельников после обследования принадлежащего Александру Андрееву Porshe Panamera Turbo. Хозяин спрятал внедорожник в подземном паркинге дома №2 по ул. Архитектора Щусева в Москве за два месяца до своего задержания и, видимо предвидя долгое отсутствие, положил в перчаточный ящик Porshe доверенности на управление им, выписанные Дмитрию Пипко и его близкой подруге. Господин Андреев, очевидно, не предполагал, что 20 апреля этого года его задержат практически одновременно с другом и предполагаемым подельником.

Наконец, автор ходатайства о продлении ареста пояснил суду, что расследуемое им уголовное дело — особо сложное с учетом его многоэпизодности, большого объема и грифа «совершенно секретно», наложенного на все «объекты строительства и договорные документы».

С учетом этого руководство ГВСУ сочло «объективным и разумным» продлить срок следствия до конца ноября этого года, поэтому и обвиняемый Андреев, по мнению следователя, мог бы остаться под стражей по крайней мере до 5 сентября. Судья Артем Карпов с его доводами согласился и удовлетворил ходатайство.

Напомним, уголовные дела по фактам особо крупных хищений (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенных при строительстве спецобъектов оборонного значения, ГВСУ возбуждало с ноября прошлого по апрель нынешнего года, постепенно выявляя и присоединяя к базовому делу новые эпизоды. Подозрительными с точки зрения следствия стали в общей сложности около полутора десятков строительных госконтрактов, заключенных между Минобороны и его дочерней структурой — АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ). По версии ГВСУ, почти все заказы ГУОВ передавало своему строительному управлению №11 или отдавало на субподряд аффилированному с ним ООО «М-Строй». При этом коммерсанты обеих компаний существенно завышали количество и стоимость произведенных работ, а также использованных стройматериалов. Общий ущерб, нанесенный заказчику, по версии следствия, составил 4 млрд 867 млн руб.

Обвиняемыми по делу стали Александр Андреев, руководивший в разное время «М-Строем» и 11-м управлением ГУОВ, и еще один бывший гендиректор «М-Строя» Андрей Епифанцев. Последний, по данным близкого к расследованию источника “Ъ”, признал вину и согласился на сотрудничество со следствием, поэтому обращаться за его арестом в суд представители ГВСУ не стали. Организатором хищений и главным обвиняемым следствие считает Дмитрия Пипко, занимавшего после выхода в отставку скромную должность заместителя гендиректора «М-Строя». По данным ГВСУ, как только следствие заявило о своих претензиях к предполагаемым расхитителям, господин Пипко фактически предоставил всем подозреваемым коллективную защиту: он разъяснял им, как вести себя на допросах, и требовал регулярно отчитываться о проведенных с ними следственных действиях. Когда сотрудники УФСБ пришли домой к самому отставнику, он впустил их в квартиру лишь после того, как поместил в микроволновку и вывел таким образом из строя два своих мобильника.

Адвокаты всех фигурантов дела от комментариев пока воздерживаются.

Сергей Машкин